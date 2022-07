Person fundet død i udbrændt hus nær Ringe

- I forbindelse med brandundersøgelse fredag på adressen Vantingevej i Ringe er der fundet en indebrændt person. Efterforskning vedrørende årsag til brand og identitet på afdøde pågår. Ej yderligere, lyder det i tweetet.

Bygningen brød i brand natten til torsdag, og flammerne fik hurtigt fat.

To mænd boede i huset, men en af dem var savnet efter branden, fortalte vagtchef Peter Vestergaard efterfølgende.

Til at begynde med var det for varmt at komme ind i huset, og siden var der risiko for, at huset på grund af de omfattende skader kunne styrte sammen.