Mand tiltalt for drab i Ebeltoft: Samlever fik 78 skader

En 53-årig mand er tiltalt for at have dræbt sin samlever ud for parrets hjem i Ebeltoft i januar i år. Ifølge anklageskriftet blev hun stukket ihjel og fik ved overfaldet 78 læsioner på kroppen.

Det oplyser Østjyllands Politi fredag.

- De mange stik og læsioner viser, at det har været et meget voldsomt overfald, og ud fra politiets efterforskning er det vores vurdering, at det var den 53-åriges hensigt at slå sin samlever ihjel, udtaler specialanklager Birgitte Ernst i en pressemeddelelse.