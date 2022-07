Svensk pige ramt af skud i Field's er blevet udskrevet

Pigen var i Danmark sammen med en ven, fordi de skulle se koncerten med popmusikeren Harry Styles, som skulle have fundet sted få timer efter skyderiet søndag aften.

Tre blev dræbt i søndagens skyderi. Derudover blev fire alvorligt såret af skud - heriblandt den svenske pige.

Søndag aften blev tre personer også behandlede for mulige strejfskud. Politiet har oplyst, at yderligere 20 personer pådrog sig mindre skader i forbindelse med, at de flygtede fra indkøbscenteret.

Københavns Politi anholdt kort før klokken 18 søndag en 22-årig mand for skyderiet.