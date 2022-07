Fængsler og arresthuse har rettet op på patientsikkerheden

- I løbet af de seneste år er det lykkedes at få etableret patientsikre arbejdsgange, tydelig ansvars- og kompetencefordeling, nye procedurer for journalføring og sikker medicinhåndtering i Kriminalforsorgens institutioner.

- Det er glædeligt, når vi kan se, at tilsynet er med til at skabe forandring og udvikling som forbedrer patientsikkerheden, siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Efter sundhedsfaglige tilsyn i alle landets fængsler og arresthuse er styrelsens overordnede konklusion, at der i 2022 er et tilfredsstillende patientsikkerhedsmæssigt niveau i forhold til varetagelsen af sundhedsfaglige opgaver.

- Ledere og medarbejdere i Kriminalforsorgen har gjort et stort og vigtigt arbejde for at skabe patientsikre rammer for de sundhedsfaglige opgaver.