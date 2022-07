Politiet er færdig med sine undersøgelser i Field's

Politiet er nu færdig med sine undersøgelser i Field’s.

Derfor er indkøbscentret, der søndag blev ramt af skyderi, overdraget tilbage til ledelsen i Field’s.

Det skriver Københavns Politi på Twitter onsdag eftermiddag.

Siden søndagens angreb har politiet foretaget undersøgelser i Field’s. Blandt andet for at klarlægge, hvad der mere præcist skete, da den 22-årige formodede gerningsmand begyndte at skyde omkring sig i centret.