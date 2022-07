Seks mænd tiltalt for at støtte Islamisk Stat

Seks mænd er tiltalt for enten at lade sig hverve af Islamisk Stat eller for at have ydet økonomisk støtte til organisationen.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

To af mændene er sigtet for at være rejst ind i Syrien for at tilslutte sig terrororganisationen.

Den ene af disse og fire andre mænd er tiltalt for at have sendt penge til Islamisk Stat eller personer, som har været tilknyttet organisationen. Det skriver anklagemyndigheden.