Teenager kørte om kap midt i København og dræbte 21-årig

Det er et enigt nævningeting ved Retten på Frederiksberg, der er nået frem til, at den 20-årige har begået uagtsomt manddrab og vanvidskørsel.

Afgørelsen fik flere i den proppede retssal til at græde, mens andre snøftede og havde røde øjne. Pårørende til både den døde og den 20-årige var mødt op, og ved retsmødets begyndelse var der for mange - alt for mange.

Det fik retsbetjente til at dele små, gule sedler med numre på ud til de fremmødte for at sikre, at flere end 28 personer ikke fandt vej til retslokalets træstole.