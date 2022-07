20-årig undgår udvisning for dødskørsel med 100 kilometer i timen

På stedet må man køre maksimalt 60 kilometer i timen, men den 20-årige kørte meget hurtigere, lød det i skyldkendelsen tidligere onsdag.

- Retten har fundet det bevist, at tiltalte kørte kapkørsel med en hastighed på op mod 145 kilometer i timen. Hastigheden ved påkørslen var mindst 100 kilometer i timen, men sandsynligvis op mod 112 kilometer i timen, sagde retsformand Louise Falkenberg, da hun læste begrundelsen for kendelsen op.

Foruden fængselsstraf og betinget udvisning er han blevet frakendt kørekortet i fem år.

Den 20-årige, der ved domsafsigelsen var iført mørkt jakkesæt, hvid skjorte og havde en del af sit mørke hår samlet i en elastik, har sammen med sin forsvarer udbedt sig betænkningstid i forhold til anke.

Det betyder, at han har to uger til at beslutte sig for, om han vil have landsrettens syn på sagen. Samme tidsfrist har anklagemyndigheden.