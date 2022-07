Politiet har fået op mod 800 henvendelser om skyderiet i Field's

- Vores kollegaer har masser af arbejde foran sig, og det vil de have længe endnu, siger hun til TV 2.

- Vi har modtaget rigtig mange henvendelser. Det seneste tal er, at vi ligger på mellem 700-800 henvendelser i forbindelse med skyderiet.

Politiet opfordrer fortsat folk til at henvende sig, hvis man har noget, der kan hjælpe efterforskningen.

Købehavns Politi har onsdag oplyst på Twitter, at det vil være muligt at hente sin bil i storcentrets parkeringskælder. Det kan nu lade sig gøre, uden at man først tager kontakt til politiet.