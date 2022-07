Fjerde person fængslet i drabssag fra Silkeborg

To mænd og en kvinde sidder i forvejen fængslet i sagen. Det har de alle gjort i flere måneder.

Den 54-årige blev fundet død i en lejlighed på Langelinie i Silkeborg i midten af januar i år, efter at en person var blevet bekymret over, at manden ikke var dukket op til en aftale.

Personen forsøgte at tage kontakt til manden på bopælen, men da det ikke lykkedes, blev der i stedet taget kontakt til politiet, som senere fandt manden dræbt.

I første omgang lød det fra politiet, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald. Men på baggrund af skaderne på liget oplyste politiet i januar, at den 54-årige blev dræbt.