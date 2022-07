Alle alvorligt sårede i Field's-skyderi er uden for livsfare

Alle fire personer, der søndag blev alvorligt såret i forbindelse med skyderi i Field’s, er nu uden for livsfare.

Det oplyser Region Hovedstaden til TV 2 tirsdag eftermiddag. Her understreges det dog samtidig, at der er tale om et øjebliksbillede. Det betyder, at de ramtes tilstand kan forværres.

Tre af de sårede blev mandag meldt i stabil tilstand, mens den fjerde befandt sig i kritisk tilstand - det der ofte også kaldes livsfare. Med tirsdagens melding er der altså ikke flere ofre for skyderiet i livsfare.