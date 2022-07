Mand sigtet for drabsforsøg på sovende 78-årig kvinde

En ældre kvinde lå og sov i sit hjem i Lyngby sent mandag eftermiddag, da en mand pludselig brød ind og forsøgte at kvæle hende.

Den 42-årige mand blev stillet for en dommer i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby tirsdag klokken 11.00. Her var beviserne mod manden så tunge, at retten valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger.