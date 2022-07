85-årig bilist er omkommet i trafikulykke med lastbil

Tidligere på tirsdag morgen oplyste politikredsens vagtchef i et tweet, at en personbil og en lastbil var involveret i ulykken. På det tidspunkt var der ingen oplysninger om døde, men det blev beskrevet, at der var ”alvorlig personskade”.

Lastbilen og personbilen kørte sammen på Sjælsmarkvej, og vejen blev spærret mellem Kettingevej og Stumpedyssevej, mens politi og redningsfolk arbejdede på stedet.

Den 85-årige mand sad bag rattet i bilen. Hans pårørende er underrettet.

Ingen andre kom til skade i ulykken.