Ung mand anholdt for at skyde mod folk med softguns

En 18-årig mand er anholdt og sigtet for vold, efter at han angiveligt har skudt mod flere unge mennesker med to softguns i Agerskov i Sønderjylland.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann tidligt tirsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen mandag klokken 22.24.

Den 18-årige mand har tilsyneladende skudt mod flere unge mennesker på Hovedgaden i Agerskov både søndag aften og mandag aften.