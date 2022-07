Politiinspektøren sagde, at der nu forestår et stort arbejde med at få lagt et kæmpe puslespil af beviser, vidneudsagn, sporarbejde mv.

»Med hensyn til den sigtede går vi nu i gang med et 360 graders undersøgelse,« sagde Dannie Rise, idet han afviste at komme nærmere ind på, hvad politiet allerede ved om ham. Desuden afviste han at komme nærmere ind på de våben, der var benyttet foruden at han afviste at svare på, hvorvidt politiet på forhånd havde fået nogen henvendelser om den sigtede.

»Men lad mig lige minde om, at der er gået mindre end 24 timer, siden skyderiet fandt sted. Og vi har allerede anholdt en mand. Og han er nu varetægtsfængslet.«