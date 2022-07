Kriminalpsykolog vil forebygge masseskyderier med hotline

Men nogle gange sker det, og det kunne ifølge kriminalpsykologen måske være undgået.

- Langt de fleste gange sker der ikke noget. Men næsten alle de gange, hvor man ser, at personen er gået videre og udløst et masseskyderi, kan man se, at de har lavet det her. Derfor er det noget, vi er nødt til at tage alvorligt.

Hvis der er klare faresignaler, bør oplysningerne ifølge kriminalpsykologen gives videre til politiet, der så kan agere ud fra dem.

Forslaget kommer i kølvandet på skyderiet søndag i storcenteret Field’s på Amager.

Tre personer blev dræbt af skud, da en mand søndag skød omkring sig søndag eftermiddag.

Fire personer blev ramt af skud og indlagt til behandling på Rigshospitalet og sygehuset i Herlev.