Næsten straks efter oplæsningen af sigtelsen for manddrab og forsøg på manddrab blev der nedlagt navneforbud i sagen for både den sigtede, de tre dræbte og de syv, der blev udsat for drabsforsøg.

Forsvareren for den sigtede oplyste desuden, at hans klient ikke ønsker at tage stilling til sigtelserne imod sig. I hvert fald ikke i den åbne del af grundlovsforhøret.

Anklageren anmodede i Københavns Byret om dørlukning af hensyn til, at der stadig ikke er overblik over omfanget af sagen. Det valgte dommeren at følge.