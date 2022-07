Udbytte på over en million kroner konfiskeret i dom i narkosag

Hans lillebror Ibrahim Mawed får fem års fængsel. Han er fundet skyldig i at have været i besiddelse af et kilo kokain til videresalg og yderligere et kilo kokain, som blev fundet, da politiet ransagede en campingvogn.

Han er dog frifundet for andre tilfælde af at ville videresælge hash og kokain samt besiddelse af en række våben. Ibrahim Mawed vil frifindes helt og har anket sin dom til landsretten.

24-årige Miguel Stefan Dragojevic blev også straffet med fem års fængsel. Han er dømt for besiddelse af tre skydevåben samt for besiddelse og delvis videreoverdragelse af 300 gram kokain. Han udbad sig også betænkningstid.

Oliver Waldemar Gerster Effersøe, som er 21 år, blev idømt seks års fængsel. Han er fundet skyldig i besiddelse af to kilo kokain og ti kilo hash, som skulle sælges videre.