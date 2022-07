I alt 30 kom til skade ved skyderi i Field's

Alle pårørende til de alvorligt tilskadekomne er underrettet, oplyser politiet.

Politiet anholdt søndag en 22-årig etnisk dansk mand i sagen. Han er sigtet for drab og bliver mandag fremstillet i grundlovsforhør på et endnu ukendt tidspunkt.

Københavns Politis efterforskning tyder på, at manden har handlet på egen hånd, og der er ikke noget, som tyder på, at der er tale om et terrorangreb.

Politiet hører fortsat gerne fra vidner opfordrer til, at man ikke deler videoer og billeder fra skyderiet. Det kan være strafbart.

Har man videoer eller billeder kan materialet i stedet overdrages til politiet, lyder det i pressemeddelelsen.