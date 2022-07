Skyderi påvirker politiets arbejde flere steder i landet

Når der sker en hændelse som søndagens skyderi i shoppingcenteret Field’s, får det også betydning for politiets arbejde andre steder i landet.

Det fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi Jesper Bøjgaard Madsen.

- Det, vi konkret gør, er, at vi går ind og laver en fornyet vurdering af de arrangementer, som vi har i vores politikreds for at se, om der er noget, vi skal have tilpasset, og om vi skal være ekstra tryghedsskabende til stede, siger han.