En person er død efter alvorlig trafikulykke nær Næstved

Ifølge B.T. er der tale om to biler, som er kørt frontalt sammen. En bilinspektør er ifølge mediet til stede for at undersøge området.

P4 Trafik skriver på Twitter, at Præstø Landevej er helt spærret i begge retninger mellem Blangslev og Hammer Torup. Det er dermed ikke muligt at køre mellem Næstved og fra-/tilkørsel 39 Bårse.

Politiet arbejder på at underrette de pårørende.