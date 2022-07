Overblik: Det ved vi om skyderiet i Field's

5

Hændelsesforløbet

Klokken 17.35 modtog Københavns Politi en anmeldelse om, at der var et skyderi i gang. Politiet rykkede massivt ud og konstaterede, at der var flere tilskadekomne og dræbte.

13 minutter efter anmeldelsen, kl. 17.48, pågreb politiet den formodede gerningsmand uden for centret.

Anholdelsen skete ifølge chefpolitiinspektør ved Københavns Politi Søren Thomassen udramatisk.

Skyderiet fandt sted to steder inde i shoppingcentret. Shoppende flygtede ud med hænderne over hovedet, mens politi og redningsfolk rykkede ind.

Et større område omkring Field’s blev afspærret, mens politiet over flere timer gennemsøgte centret for at sikre, at der ikke var flere gerningsmænd på spil.

Natten til mandag har politiet arbejdet massivt med efterforskningen og har foretaget ransagninger for at sikre beviser.