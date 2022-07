Overblik: Det mangler vi svar på om skyderiet i Field's

* Hvor mange våben han brugte.

Det kom frem på pressemødet, at den mistænkte blev anholdt med et gevær og tilhørende ammunition på sig. Politiet arbejder dog ud fra den hypotese, at der kan være flere gerningsvåben.

En video på sociale medier, som ifølge DR er af den mistænkte, viser ham posere med et jagtgevær lignende det, som videoer har vist, blev brugt under skyderiet, og en pistol af ældre dato.

* Hvor mange der blev såret under skyderiet.

Politiet oplyste på pressemødet, at tre personer havde mistet livet. Deres præcise aldre er endnu ikke kommet frem, men der er tale om en mand i 40'erne og to unge mennesker - en mand og en kvinde.

Tre skulle desuden klokken 00.45 være i kritisk tilstand. På pressemødet oplyser chefpolitiinspektøren ikke, om de tre i kritiks tilstand er i livsfare. Politiet har sagt, at der er flere sårede, men ikke hvor mange.