Overblik: Det ved vi om skyderiet i Field's

* Politiet har anholdt en etnisk dansk mand på 22 år for skyderiet. Han blev anholdt, kort efter at politiet ankom til Field's. Han blev anholdt uden for indkøbscenteret.

* Tre personer - to unge mennesker og en mand i 40'erne - er blevet dræbt under skyderiet. Til et pressemøde klokken 00.45 sagde politiet, at yderligere tre var i "kritisk tilstand".

* Politiet har bekræftet, at den mistænkte havde et gevær og ammunition. Det er dog muligt, at der kan være andre gerningsvåben.

* Der florerer video af den mistænkte på sociale medier. I en af videoerne poserer han med et jagtgevær med trækolbe for panden. Han retter også et håndvåben af ældre dato mod sin egen mund.