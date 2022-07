Han var ifølge Københavns Politi ved anholdelsen bevæbnet med en riffel og ammunition, men anholdelsen skete ifølge politiet udramatisk.

Det er politiets teori, at den formodede gerningsmand handlede alene, og han er kun perifært kendt af politiet.

»Han er kendt, men kun perifært kendt. Det er ikke en, vi kender for noget særligt,« lød meldingen fra chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

Den mistænkte bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag, hvor han vil blive sigtet for manddrab.

Politiet understregede på pressemødet, at der ikke endnu er noget, der tyder på, at der skulle ligge et racistisk eller andet motiv bag skyderiet.