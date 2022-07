Skyderi i Field's: Det skete der, mens du sov

»Jeg sender min dybeste medfølelse til de, der har mistet deres kære. De sårede og pårørende. Og til alle da danskere, der har været tæt på de uhyggelige begivenheder,« fortsatte Mette Frederiksen, der opfordrede alle danskere til at stå sammen og til at følge myndighedernes anvisninger.

Magadalena Andersson, der er Sveriges statsminister, sagde sent søndag aften, at hun har været i kontakt med Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, om skyderiet på Field’s. Og at hun også har tilbudt hjælp, hvis der er noget, Sverige kan støtte med nu

USA’s ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, der kom til landet i fredags, skrev på Twitter, at han og hans kone, Sherry, er rystede over skyderiet.

»Vores tanker er hos ofrene, deres familier og alle de, hvis liv er forandret for evigt på grund af dagens hændelser,« lød det fra ambassadøren.

Også den britiske popstjerne Harry Styles har reageret på skyderiet i Field’s.

Harry Styles skulle søndag aften kl. 20 have spillet koncert for omkring 17.000 – hovedsageligt unge – tilskuere i Royal Arena.

Royal Arena ligger blot få minutter fra shoppingcenteret Field’s, og koncerten kom derfor aldrig i gang.

»Mit hjerte er knust for københavnerne. Jeg elsker denne by. Befolkningen er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust for ofrene, deres familie og alle, der det gør ondt på. Jeg er ked af, at vi ikke kunne være sammen. Husk at være der for hinanden,« skrev Harry Styles på Twitter.