Politiet har sat gang i det sjældent brugte koncept "manhunt"

- Det er en massiv operation, der pågår. Det er ikke kun i København, det er hele Sjælland. Vi er også i dialog med politiet i hele landet, sagde han ved briefingen.

- Vi vil fortsat være til stede og arbejde derude (i Fields, red.) for at sikre os den viden, der kan bekræfte, at der forhåbentlig er tale om en enkelt mistænkt, som vi har fat i nu, sagde han videre.

Politiet har anholdt en 22-årig etnisk dansk mand. Han er mistænkt for at have affyret flere skud i det store shoppingcenter, der strækker sig over flere etager.