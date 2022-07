Øjenvidne: Jeg så gerningsmanden i Field's, da jeg ledte efter min datter i storcenteret

Mahdi Al-Wazni fortæller til Jyllands-Posten, at han pludseligt fandt ud af, at hans toårige datter ikke var der, og mens han ledte efter hende, fik han pludseligt øje på gerningsmanden.

»Jeg vil tro, at han var 200 meter foran mig, og at han havde et jagtgevær. Så tog jeg telefonen frem for at filme. Det gjorde jeg, hvis nu han skulle skyde. Men mit eneste fokus var at finde min datter,« siger han.

»Han havde jagttøj på. Shorts og sort vest. Han havde en omvendt kasket på. Han var lys i ansigtet. Han kunne se, at jeg filmede ham,« siger han.