Politiet modtog omkring klokken 17.30 anmeldelser om skyderiet. Ifølge Søren Thomassen fik politiet relativt hurtigt kontakt til den nu anholdte mand ved ankomsten til Field’s.

Ifølge chefpolitiinspektøren er der blevet skudt flere steder i storcenteret.

Politiet har igangsat en større efterforskning for at sikre, at der ikke er tale om flere gerningsmænd end den anholdte. Indtil det er bekræftet, har politiet sat gang i en større operation på hele Sjælland.

»Vi skal være helt sikre på, at vi har styr på den her situation,« siger Søren Thomassen på pressemødet.

»Det er en massiv operation.«

Den britiske sanger Harry Styles giver søndag aften koncert i Royal Arena, der ligger få hundrede meter fra Field’s. Koncerten bliver gennemført, og ifølge Søren Thomassen er politiet massivt til stede ved koncerten.