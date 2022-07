Overblik: Det ved vi om skyderiet i Field's

Politiet har søndag aften indkaldt til pressemøde efter at flere er ramt af skud i storcenteret Field’s i Ørestad i København.

Her er et overblik over, hvad vi indtil videre ved om hændelsen:* Søndag klokken 17.36 modtog Københavns Politi anmeldelser om skyderi i butikscenteret Field’s på Amager. Der blev med det samme sendt patruljer til stedet, hvor flere personer var ramt af skud.