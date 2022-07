Kronprins Frederik skulle have været vært for receptionen. Statsminister Mette Frederiksen (S) skulle have deltaget.

Politiet er massivt til stede ved Field’s, som er et af Danmarks største indkøbscentre. Det ligger i Ørestad på Amager i København.

Politiet melder om, at flere personer er ramt af skud. En person er anholdt.

Desuden skriver politiet på Twitter, at alle, der fortsat befinder sig i Field’s, skal blive og afvente. Alle andre skal holde sig væk.