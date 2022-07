Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede søndag eftermiddag ud til Møns Klint, hvor der var meldinger om, at tre personer var faldet halvvejs ned ad klinten.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Ingen af de tre kom til skade.

Vagtchef Joy Haensel uddyber over for Ritzau, at der var tale om tre personer, som var på vej til en shelterplads.