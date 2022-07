Dommere afviser nye regler om god tone i retten

Hos Foreningen af Offentlige Anklagere ærgrer man sig.

- Vi håbede jo med arbejdsgruppen at få nogle fælles retningslinjer. Jeg er skuffet over, at vi ikke kan komme frem til en fælles udmelding og dermed et signal udadtil, siger formanden, Mariam Khalil.

- Nu må vi lige se tiden an og senere afgøre, om det har haft en virkning, at emnet har været diskuteret på områdemøder med dommerne, siger hun.

Tilsyneladende er tonen blevet hårdere i retssalen. Nogle anklagere oplever af og til, at dommere er tilbageholdende med at gribe ind over for personlige og hårde udsagn fra forsvarere. Det har Rigsadvokatens HR-chef i vinter udtalt til Ritzau.

Der er latterliggørelse, mistænkeliggørelse og nedladende bemærkninger, står der i en rapport fra Arbejdstilsynet sidste efterår. Her kan man læse, at anklagere har oplevet ”krænkende handlinger fra forsvarere og dommere.”