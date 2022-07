Foreløbig er der færre voldtægter på Roskilde Festival

Dermed har der foreløbig i snit været en af den slags forbrydelser per døgn på festivalen ifølge en optælling fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er umiddelbart under niveauet fra de senere år, omend politiet tager forbehold for, at der stadig er knap to døgn tilbage af festivalen.

For eksempel blev der anmeldt 12 voldtægtssager, da Roskilde Festival sidst blev afholdt i 2019. Året før var der ni.

Siden da har Danmark taget en ny runde MeToo-debat og fået en samtykkelovgivning.

Det har gjort emnet brandvarmt på festivalen, der har ry for at være et frirum til at skeje ud og glemme hverdagen.