44-årig mand dømt som en af de første efter ny stalkinglov

Det er et opløst familieforhold, der har udgjort den centrale del af sagen mod den 44-årige mand.

Han blev smidt ud af sin kæreste og fik senere et midlertidigt forbud mod at se parrets fælles børn. Det kom frem under et tidligere retsmøde.

Manden er dømt for 19 ud af 20 kriminelle handlinger, der er blevet listet i et langt anklageskrift. En del af dem drejer sig om, at han skal have henvendt sig direkte til kvinden via sms’er.