Onkel idømt fire års fængsel for at stikke nevø ihjel i sommerhus

En 43-årig onkel er fredag blevet idømt fire års fængsel for at have taget livet af en 19-årig nevø ved at stikke ham ihjel i et sommerhus nær Frederikssund sidste år.

Det har Retten i Hillerød afgjort, oplyser anklager i sagen Carina Erdogan.

Under sommerhusturen blev nevøen ramt mindst 12 gange af forskellige skarpe genstande, herunder en steakkniv. Det var et ti centimeter dybt stiksår, der endte med at tage livet af den unge mand.