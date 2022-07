Tiltalt i sag om 300 kilo kokain har været på flugt i et år

En stor del af de tiltalte i sagen fulgte nøje containerens færd, men da fire af dem nærmede sig containeren for at kigge til indholdet, slog en talstærk politistyrke til.

Ni af mændene blev anholdt. Det lykkedes to at flygte, men de blev sammen med en tredje anholdt i midten af april. Yderligere en person bliver tiltalt i sagen på et senere tidspunkt.

Da de efter anholdelsen blev fremstillet i grundlovsforhør lød sigtelsen på 325 kilo kokain. Det er i anklageskriftet blevet til ”ikke under 300 kilo kokain”.

Det begynder imidlertid at spidse til med at finde Steffen Van Khoa Do, for retssagen mod de 13 mænd indledes 19. august.