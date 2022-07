18-årig kvinde har anmeldt voldtægt på Roskilde Festival

Kvinden har fortalt, at den dansktalende mand efterfølgende trak hende med ind på et toilet på festivalpladsen for at voldtage hende.

Manden beskrives som 30-40 år, almindelig kropsbygning og lys i huden.

Hun skal både have slået og sparket den formodede gerningsmand, og han har angiveligt pådraget sig synlige skader i ansigtet, skriver Ekstra Bladet.

Politiet søger vidner i sagen.