Beboer på udrejsecenter anholdt for voldtægt i Silkeborg

Kvinden har forklaret, at hun stod ud af en bus lidt efter midnat. Her skal manden have opsøgt hende, hvorefter de to faldt i snak.

Den 30-årige blev herefter nærgående, og han skal ifølge kvinden have endt med at voldtage hende.

Hun formåede efterfølgende at stikke af for at anmelde episoden til politiet.

Politiet leder efter vidner i sagen.