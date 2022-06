Politiforbund efter minkkonklusion: Ansvaret ligger i toppen

Rigspolitichefen burde have reageret med det samme, da han fik at vide, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet.

Det gjorde han ikke, og derfor kørte politiet i flere dage videre med en ulovlig plan, lyder kritikken.

Heino Kegel ønsker ikke at kommentere, om Politiforbundet har tillid til Thorkild Fogde som øverste chef, før der er kommet et tjenstligt efterspil fra andre myndigheder.

- Men det er noget, vi vil følge nøje. Nogle af de mange medlemmer, der har været i frontlinjen, er blevet beskyldt for at have begået lovbrud, siger han.

Heino Kegel mener desuden, at tilliden til politiet generelt har lidt under forløbet.

- Det kan på sigt resultere i, at nogen mister tilliden til politiet, siger han.