Mand skal mentalundersøges i sag om drab på gravid kvinde

I den forbindelse valgte politiet at beslaglægge en lang række genstande fra hans celle, hvoraf nogle fortsat bliver undersøgt for at have forbindelse til sagen.

I den sigtedes celle blev der blandt andet fundet avisudklip med artikler fra Billed-Bladet, som omtaler sagen fra Elverparken.

Derudover blev der også beslaglagt en notesbog. Anklagemyndigheden kunne dog ikke løfte sløret for indholdet under torsdagens retsmøde, da politiet fortsat undersøger den for mulige spor.

Forsvareren i sagen har imidlertid nedlagt protest mod beslaglæggelserne.

Advokat Christina Schønsted kan ikke forstå, hvordan nyere beslaglæggelser skal kunne tjene som beviser i en gammel sag, siger hun torsdag.

Retten skulle også have taget stilling til fristforlængelse torsdag, men den sigtede har frivilligt ladet sin varetægtsfængsling forlænge i yderligere fire uger indtil 28. juli.