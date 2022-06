Politiet efterforsker: Mand fundet med alvorlige skader

Politiet efterforsker sagen og har teknikere på stedet for at klarlægge, hvad der er sket.

Området er derfor afspærret og politiet forventer at være på stedet nogle timer endnu for at foretage forskellige undersøgelser, der kan klarlægge hændelsesforløbet.

Den tilskadekomne mands pårørende er underrettet.

Politiet skriver, at det meget gerne høre fra vidner. Har du observeret noget i forbindelse med sagen, så kan politiet kontaktes på telefon 114.

Da efterforskningen er i gang, har politiet ikke flere oplysninger, lyder det.