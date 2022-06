Otte mænd har fået lange straffe for at fange og afstraffe mand

Han blev i længere tid holdt fanget i uhumske rum, fik tape for munden og blev lænket med håndjern til en radiator flere døgn i træk.

Under afpresningen forsøgte gerningsmændene blandt andet at klippe en lillefinger af Chris, slog ham med et baseballbat af aluminium og en kødhammer og stak og snittede ham med knive flere steder på kroppen.

Gerningsmændene filmede et af overfaldene, hvor den 28-årige mand med hænderne foran ansigtet prøver at undvige flere knivstik. Videoen blev efterfølgende delt for at ydmyge ham.

Som led i dommen er der tilkendt en erstatning på 100.000 kroner til Chris.

Ifølge Ekstra Bladet har Daniel Flodin, Joakim Slot Saabye, Martin Cimadon og Martin Andersen anket på stedet.

Mike Albech Andersen, Alexander Rønsholt og Jacob Emil Jespersen tager betænkningstid, men Anders Løkke Mikkelsen har modtaget dommen.