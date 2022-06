Politiet ransager Tour de France-holds hotel i Danmark

Lars Karlsen, vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, bekræfter over for Ritzau, at politiet var til stede ved Scandic Hotel Glostrup, der har postnummer i Brøndby.

Han ville dog ikke fortælle, om politiet efterforskede cykelholdet.

- Der er tale om en politiaktion i en aktuel sag, og den udgør ikke nogen fare for borgerne, siger han.

Området, hvor hotellet ligger, hører til Københavns Vestegns Politis kreds, men alligevel er det altså Københavns Politi, der udtaler sig.

- Det er fordi, at det er Københavns Politi, der efterforsker det, siger Lars Karlsen, uden at ville svare på, hvorfor sagen hører til hos dem.