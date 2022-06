Der var to personer i bilen, en 16-årig dreng fra Silkeborg og en 22-årig mand fra Aarhus.

Den 16-årige afgik ved døden på stedet, mens den 22-årige blev fløjet med helikopter til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Han er i kritisk tilstand.

Ifølge politiet er det endnu uvist, hvem af de to der førte bilen.

- Vidner forklarer, at køretøjet kommer kørende med høj hastighed, og i en kurve mister man herredømmet over køretøjet og fortsætter ind i nogle træer. De blev kastet ud af køretøjet, fortalte vagtchef Ole Vanghøj til Ekstra Bladet sent onsdag aften.