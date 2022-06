Mand idømt syv års fængsel for drabsforsøg mod sin syge kone

Konen var sidste år i fare for at dø på et plejehjem i Nykøbing. Hun havde fået et stykke pølse i svælget.

Med onsdagens afgørelse er det blevet slået fast, at manden - 64-årige Max Bisted - stod bag.

Konen lider af fremskreden sklerose og kan derfor kun indtage sondemad eller blendet mad. Det vidste manden godt.

Alligevel forsøgte han at give hende både pølse og brød, som var lige ved at tage livet af hende.

Det var manden selv, der ankede byrettens dom på seks år og og seks måneder, men nu sidder han altså tilbage med en skærpet straf på syv år. Han har hele tiden nægtet sig skyldig.