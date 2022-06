Opslag på Facebook indgår i sag om stalking

- Det er her, vi skal slås om juraen, siger senioranklager Astrid Scheibel, da hun præsenterer sagen for en dommer og to domsmænd.

Flere af opslagene er videoer, hvor man ser manden tale til kameraet, mens han kører bil.

”Hvis der er nogen, der prøver at sætte mig i fængsel eller prøver at stoppe mig, bliver jeg bare forsinket. Når jeg er sluppet fri igen, så vil jeg finde mine børn, og så vil jeg skærme mine børn,” siger han i en af videoerne.

Under afhøringen siger han, at han ikke forstår, at den slags er med i anklageskriftet. Kvinden er blokeret på Facebook og kunne således ikke se opslagene, mener han.

Hensigten var ikke at nå hende, lyder det.

- Jeg håbede på opmærksomhed fra politikere og journalister, forklarer han.