Sag om genopdragelse i Pakistan udskydes til efteråret

En mor og en stedfar, der anklages for at have tilbageholdt deres teenagepige i Pakistan, kommer til at have været fængslet i over et år, før de får en afgørelse.

Retssagen i Glostrup imod dem begyndte tidligere i juni, og dommen var egentlig ventet nu.

Men da anklageren er blevet forhindret og ikke ventes tilbage før september, har retten udsat de sidste retsmøder i sagen til 26. september og 4. oktober. Her skal der være de sidste afhøringer og den afsluttende procedure.