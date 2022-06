Advokat: Politiet har afvist anmeldelse af ansat i Vor Frue Kirke

Københavns Politi har afvist domkirken Vor Frue Kirkes anmeldelse af en hjemsendt medarbejder.

Det oplyser medarbejderens advokat, Kåre Pihlmann, til Ritzau.

- Det er en meget kortfattet begrundelse, som i al sin enkelthed går ud på, at man ikke finder et grundlag for en efterforskning, siger han.

Medarbejderen blev meldt til politiet af menighedsrådet, efter at Berlingske i maj skrev, at vedkommende havde beholdt sit job til trods for beskyldninger om overgreb begået imod et barn i 1990’erne.