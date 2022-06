Straffeloven får særskilt paragraf mod online børnelokkere

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Digitale overgreb som for eksempel deling af seksuelt og andet krænkende materiale er et stigende problem i takt med den digitale udvikling, står der i aftaleteksten.

- Det er vigtigt, at vi som samfund sikrer, at personer, der begår digitale overgreb, straffes.

Grooming er et engelsk begreb. Det betyder, at en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb.